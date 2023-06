Zidane elogia a Mbappé: 'Me encanta; espero que gane el Balón de Oro'

Zinedine Zidane se rindió en elogios ante Kylian Mbappé, pues declaró que es un jugador que le encanta y deseó verlo ganar todos los trofeos posibles, entre ellos el Balón de Oro.

“Espero que algún día gane el Balón de Oro y que gane todos los títulos. Su fútbol es genial para Les Bleus y para el PSG. Me encanta Mbappé”, dijo en entrevista para Telefoot.

Además, el exentrenador del Real Madrid habló su regreso a los banquillos, admitiendo que dirigir a la Selección de Francia sería una gran oportunidad.

“Francia es posible, no debes prohibirte nada. Hay que sentir las cosas, quererlas. Sé lo que quiero hoy y lo que no quiero. Solo me digo a mí mismo 'Si esta ruptura está ahí, es que ella debe estar'. Aceptar lo que venga y ya veremos después”, agregó.

Tras su salida del club merengue hace dos temporadas, 'Zizou' no ha entrenado a ningún equipo y, en días recientes, ha admitido públicamente que quiere regresar a sus andadas como director técnico

