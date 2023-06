Zinedine Zidane confiesa que extraña dirigir: 'Echo de menos la adrenalina'

Zinedine Zidane está listo para volver a las canchas de futbol. El entrenador francés se ha tomado un merecido descanso tras dejar al Real Madrid en el 2021, sin embargo, ahora ha revelado que extraña estar al mando de un equipo.

El entrenador francés comenzó su carrera siendo el segundo entrenador en las categorías inferiores del Real Madrid. Para el 2016, Zidane fue promovido al primer equipo donde estuvo 2 años y dirigió 149 partidos.

Tras un año sin entrenar, Zizou volvió al Real Madrid para su segunda estancia donde estuvo 2 años más y dirigió 114 partidos. A lo largo de su carrera con los merengues, logró ganar 13 títulos en los que incluyen 3 Champions League.

“Echo de menos la adrenalina. Sin ella ves el fútbol de otra manera. La necesito. Hace ya un tiempo que no la tengo, pero volverá. Yo sé lo que quiero y lo que no quiero. Me digo que si esta pausa está aquí es porque tenía que estar. Hay que aceptarlo y veremos más adelante. Pero espero volver a entrenar rápidamente”, expresó el entrenador en entrevista para el canal de TV de Francia TF1, con respecto a su regreso como entrenador, ya sea en un club con la Selección Francesa.

