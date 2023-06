Hugo Sánchez sobre su inicio en Atlético de Madrid: 'Fueron los peores meses en mi vida'

En el documental ‘BIOS Vidas que cambiaron la tuya: Hugo Sánchez’, ya salió al aire y ha revelado varias historias del mexicano durante su paso en Europa. En los primeros episodios el exdelantero del Tri reveló que sufrió mucho en sus primeros meses con el Atlético de Madrid.

‘Hugol’ llegó con los Colchoneros a préstamo de Pumas en 1981 y un año después lo ficharon permanentemente, sin embargo, el delantero no tuvo mucha actividad con los rojiblancos, lo cual le costó mucho.

"En esos tres meses, fueron los peores meses que pasé en mi vida, vi titulares en los periódicos que decían que queremos futbolistas, no mariachis. En la tribuna me gritaban: "Indio. Cabrón. Irás al paredón". Se me inflamaban las amígdalas, pero decía 'Ahora voy a jugar mejor'”, reveló del exfutbolista.

El entonces delantero del Atlético de Madrid reveló que se sentía: "Un poco decepcionado y triste de que no podía mostrar mi calidad", pero poco a poco se logró ganar su puesto tras renunciar al 50% de su sueldo y en el 85 fichó con el Real Madrid donde se volvió figura.

