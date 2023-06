Héctor Herrera tras llegar al Houston Dynamo: "Me quería ir a la mie..."

Luego del triunfo del Houston Dynamo, equipo en el que milita Héctor Herrera, ante el San Jose Earthquakes, el mexicano habló en conferencia de prensa sobre lo complicado que fue el principio para él en la MLS.

Herrera confesó que vivió momentos muy complicados tras llegar al Houston Dynamo y que incluso, su familia y él se cuestionaron el porque terminaron ahí.

"Yo sabía cuando llegué que iba a ser un reto importante y difícil. Los primeros seis meses me quería ir a la mierda, perdón la palabra, pero era la realidad y mi mujer decía, '¿qué vinimos a hacer aquí?", declaró Héctor.

Asimismo, el futbolista de 33 años contó que su esposa lo cuestionaba y el le decía que se tranquilizara, que las cosas en el equipo mejorarían, ya que Herrera confiaba en el proyecto del Houston Dynamo.

"No sabía que iba a ser tan difícil, pero no perdía ese foco que teníamos, el plan y proyecto. Yo le decía a mi esposa que se tranquilizara, que las cosas iban a salir bien. Es un proceso y vamos a tener buen equipo. Las cosas no se hacen de la noche a la mañana", comentó 'HH'.

De igual forma, el exseleccionado nacional de México afirmó que durante su estancia en Houston se ha sentido arropado por la ciudad y que eso lo ha llevado a darlo todo, incluso en mayor nivel que cuando estaba en Europa, pues asegura que lo han hecho sentir muy importante en el equipo.

En la temporada actual, Héctor Herrera suma tres goles y cinco asistencias en la MLS, mientras que en la US Open Cup enfrentará en las Semifinales al Real Salt Lake.

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: CHUCKY LOZANO ES REMATADO POR NAPOLI; PIDEN SÓLO 15 MILLONES DE EUROS POR EL MEXICANO