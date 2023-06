Víctor Guzmán, mediocampista y pieza fundamental de las Chivas en el Clausura 2023, ha vuelto a levantar la mano para ser convocado nuevamente con la Selección Mexicana, ahora con Jaime Lozano al mando.

A pesar de ser uno de los jugadores más destacados en la Liga MX, ‘Pocho’ no fue requerido por Gerardo Martino ni por Diego Cocca en su corta estancia en el banquillo del Tri. Ante esto, se le ha visto decepcionado en más de una ocasión, pero ahora, con Jimmy como director técnico, Víctor se ha puesto nuevamente en el radar.

“A mí me ilusionaba en el día a día demostrar que en mi posición estoy siempre peleando por estar entre los cinco o tres mejores de la liga. Hago lo que a mí me toca, ayudar con goles y asistencias y así seguirá siendo. Es un orgullo para cualquiera representar a tu país, no bajaré los brazos y seguiré dando lo mejor de mí, seguiré apoyando si no me toca regresar”, comentó ‘Pocho’ en una entrevista para TUDN.

De igual forma, el futbolista de 28 años se deshizo en elogios hacia Jaime Lozano y dijo que él lo considera como la persona adecuada para tomar el mando de la Selección Mexicana.

“Jimmy se lo ganó y dio credibilidad al proyecto que traía en Tokyo 2020. Le dieron confianza y tiempo. Él con resultados empezó a demostrar que era el entrenador adecuado. Es muy merecido para él, ha luchado. No me ha tocado estar con él como entrenador ni como persona, pero hablamos de la credibilidad y él se la ganó”, sentenció el canterano de los Tuzos.

En la Federación Mexicana de Futbol han asegurado que Guzmán no es llamado porque no se ajusta a los requerimientos tácticos de los entrenadores y que no tiene que ver su problema de dopaje. Su última convocatoria fue en 2019.

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: MEMO OCHOA ASEGURA QUE EN LA SELECCIÓN MEXICANA HAY 'HAMBRE Y AMBICIÓN' DE CAMBIAR LAS COSAS