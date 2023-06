Jaime Lozano se comprometió a revertir la situación de la Selección Mexicana, la cual tiene que recuperar protagonismo en la Concacaf y reconciliarse con los aficionados, que con justa razón se han alejado.

El nuevo técnico del Tricolor se presentó ante sus dirigidos a pocos días antes de debutar en la Copa Oro.

"Es un honor estar aquí enfrente de ustedes. Estoy convencido del gran grupo humano que son y de la gran generación de futbolistas que tenemos, tengan eso muy claro. Si no fuera así, yo no estaría aquí. No tomaría una decisión si no confío en la gente que está enfrente de mí", mencionó.

Hay una crisis en la Selección Mexicana, pues con Gerardo Martino no se superó la Fase de Grupos del Mundial de Qatar 2022. Tras ese fracaso, nombraron a Diego Cocca como nuevo técnico, pero duró muy poco tiempo en el puesto, pues el comisionado de la FMF, Juan Carlos Rodríguez, lo echó tras perder contra Estados Unidos en la Semifinal de la Liga de Naciones.

"Sé que los momentos no han sido los mejores. Vamos a salir adelante. Hay que tener la capacidad de reinventarnos. Hay que abrazar las oportunidades. Tenemos que poner el nombre de México en alto", agregó.

"Estoy muy contento y orgulloso. Lo mejor de todo es que tenemos una gran afición, que va a estar nuevamente ahí, esperando ver a sus ídolos dar la vida en cada jugada y cada partido. Nos va a ir muy bien, estoy seguro de eso", finalizó.

Incondicionales

