André Jardine admitió que América está lejos de su mejor nivel; pero 'amenaza' con ganar la Leagues Cup

No me sorprende que por lapsos América parece estar lejos de su nivel habitual. André Jardine admitió que debido al momento que atraviesan sus jugadores es normal que no se juegue como se ganó el bicampeonato, sin embargo, sabe que aún no es el funcionamiento ideal, pero confía en que poco a poco lo vayan alcanzando.

“Resultado muy importante. Nuestro equipo aún está lejos de su mejor nivel, pero dentro de una normalidad por el momento de la temporada, tenemos muchos jugadores con su primer partido oficial, fue el primero de Diego, Cáceres, Borja, entre otros. Claro que en algunos momentos nos faltará algo, nos faltó una dinámica más fuerte, una intensidad más fuerte”, confirmó el brasileño.

“Para nosotros fue bueno. Si me preguntas si es lo ideal, claro que no. Hubo varios jugadores que regresando de Copa América no entrenaron y necesitaban ritmo; jugadores que regresaron de lesión como Diego, que pudo recuperar un poco su nivel y forma física”, agregó.

Hoy la Leagues Cup es su prioridad y si piensan en ganarla, es un objetivo trazado y para ello tendrán que ir paso a paso en cada uno de los escenarios.

“Queremos hacer un gran papel siempre en todos los torneos, tenemos siempre las ganas de ganar y estar en instancias finales. Es difícil ganar todos, pero queremos pelear todo independientemente del nivel y bajas. Siempre haremos lo mejor posible mirando los objetivos grandes.

“Hay que estar atentos al próximo rival, debes estar enfocado en este exacto momento, pasar sobre St. Louis para pensar en algún objetivo al frente”, finalizó André Jardine.

