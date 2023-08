Arbitraje ha 'manchado' la Leagues Cup con trabajos tendenciosos contra equipos de la Liga MX

Un torneo localista. La Leagues Cup se ha visto manchada por varios errores arbitrales que han terminado por favorecer a los equipos de la MLS, incluso algunos han sido claves para determinar la eliminación de algunos equipos mexicanos.

Desde la Fase de Grupos de ese torneo, se han suscitado varios errores arbitrales que han terminado por favorecer a los equipos locales. Esto se vio desde el partido inicial, donde se señaló una falta a favor del Inter de Miami por un golpe a Messi en la cara, el cual en la repetición no se observó en ningún momento. Este señalamiento se terminó por convertir en el gol de la Victoria para el equipo de David Beckham.

A esta marcación dudosa, se le suman el gol de Brandon Vásquez en fuera de lugar y un penalti que no se marcó a favor de Chivas por una mano de un jugador de Cincinnati.

Xolos pasó por una situación similar al no ser señalada una falta a Kevin Balanta en el área y Necaxa había logrado anotar en dos ocasiones contra Charlotte, pero estos fueron anulados.

Parecía que la fase de eliminación directa todo mejoraría, pero este mismo comportamiento se ha mantenido. En estos Dieciseisavos se ha visto un gol anulado a Julián Quiñones por un fuera de lugar inexistente, una mano en el área por parte de un jugador de Portland Timbers que no fue señalada y un penalti a favor de New England por una falta que no fue revisada por el VAR.

A lo ya mencionado también hay que sumarle que la Liga MX se ha visto duramente golpeada en cada uno de sus partidos en esta Leagues Cup. Esto se ve reflejado en que los equipos mexicanos han recibido 537 faltas, lo que da un promedio de 29.7 por partido.

Después de todo esto, actualmente quedan 11 equipos de la MLS contra 5 de la Liga MX de cara al inicio de los Octavos de Final; además, estos pocos representantes mexicanos tendrán que eliminarse entre ellos para llegar a la Final, a excepción de Querétaro, ya que ellos se encuentran en el otro lado del bracket junto con el Inter de Miami de Leo Messi.

LAS POLÉMICAS ARBITRALES EN LA LEAGUES CUP

Cruz Azul vs Inter de Miami

La Máquina había logrado empatar el encuentro, pero en la recta final se señaló una falta por un contacto sobre Leo Messi en los linderos del área, el cual se convirtió más adelante en el gol de la victoria. En la repetición se pudo observar que dicho contacto nunca existió.

Chivas vs Cincinnati 1/2

Al Rebaño no le fue concedido un penalti ante Cincinnati después de que el tiro de Roberto Alvarado terminó por ser tapado por la mano de un jugador rival dentro del área.

Chivas vs Cincinnati 2/2

Cuando parecía que Guadalajara podía igualar el partido ante Cincinnati, Brandon Vásquez apareció para marcar su hat trick el cual estaba en puede ser adelantada, pero no fue anulado por el árbitro y mucho menos por el VAR.

Tijuana vs Philadelphia Union

Los dirigidos por Miguel Herrera tenían el partido cuesta arriba ante el equipo del MLS, pero parecía que la suerte les habría sonreído con una falta sobre Kevin Balanta dentro del área; sin embargo, el árbitro central señaló que no hubo nada y ni siquiera fue a revisar la jugada al VAR.

América vs Columbus Crew

América había conseguido en este partido el dos a uno con un tanto de Julian Quiñones, pero este fue anulado por un supuesto fuera de lugar; además, más tarde en el encuentro se le señaló un penalti que no debió de ser marcado.

Atlas vs New England 16vos

La Academia se encontraba al frente en el marcador por dos a uno ante el equipo de la MLS, pero Fernando Guerrero señaló un penalti por una falta inexistente. Esto provocó que el equipo del MLS empatara y más tarde eliminará al equipo mexicano.

Monterrey vs Portland Timbers 16vos

A los 8 minutos del partido, en su intento de despejar la esférica, Santiago Moreno término por contactar la esférica con la mano dentro de su propia área. A pesar de esto, el árbitro central señaló que no fue intencional y dejó que la jugada continuara.

