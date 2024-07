Cuándo inicia la Leagues Cup con la Jornada 2 y los equipos mexicanos

La Leagues Cup 2024 empieza a tomar color de cara a la siguiente ronda, la MLS le ha tomado medida a los equipos de la Liga MX en la primera jornada.

Pero se viene la segunda jornada, donde habrá debuts de diversos equipos que aún no entran en acción, en está ocasión Tigres, Cruz Azul, Rayados, Pachuca llegan a Estados Unidos para salvar a la Liga MX.

La segunda jornada tendrá grandes encuentros, que se llevarán a media semana para visualizar el panorama de los equipos en busca de destronar al Inter Miami.

El martes 30 de agosto inician las hostilidades con los siguientes encuentros: Atlético San Luis vs Montréal, Pachuca vs New York RB, Rayados vs Austin FC, Minnesota vs Necaxa y LAFC vs Whitecaps.

Para el miércoles: Charlotte FC vs Cruz Azul, Santos vs DC United, FC Dallas vs Juárez, Nashville SC vs Mazatlán, Tigres vs Puebla y San José Earthquakes vs LA Galaxy.

Finalmente el jueves concluye con: Cincinnati vs Querétaro, Toluca vs Chicago Fire, Real Salt Lake vs Atlas y Timbers vs Colorado.

Jornada 2 de la Leagues Cup

Atlético San Luis vs Montréal martes 17:00 tiempo del centro de México

Pachuca vs New York RB martes 18:00 tiempo del centro de México

Rayados vs Austin FC martes 19:00 tiempo del centro de México

Minnesota vs Necaxa martes 19:00 tiempo del centro de México

LAFC vs Whitecaps martes 20:30 tiempo del centro de México

Charlotte FC vs Cruz Azul miércoles 18:00 tiempo del centro de México

Santos vs DC United miércoles 18:00 tiempo del centro de México

FC Dallas vs Juárez miércoles 19:00 tiempo del centro de México

Nashville SC vs Mazatlán miércoles 19:00 tiempo del centro de México

Tigres vs Puebla miércoles 19:30 tiempo del centro de México

San José Earthquakes vs LA Galaxy miércoles 20:30 tiempo del centro de México

Cincinnati vs Querétaro jueves 18:00 tiempo del centro de México

Toluca vs Chicago Fire jueves 19:00 tiempo del centro de México

Real Salt Lake vs Atlas jueves 19:00 tiempo del centro de México

Timbers vs Colorado jueves 20:30 tiempo del centro de México

