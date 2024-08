Gustavo Lema tras la goleada a Pumas en Leagues Cup: “Nos salió todo al revés, no fue la noche”

El director técnico de Pumas, Gustavo Lema aseguró que en el juego de esta noche, todo les salió al revés ya que no tuvieron el peso que hubieran querido, por lo que no fue la noche de los suyos

“La primera llegada de Seattle fue el minuto 33, un cabezazo, el equipo estaba bien, estaba controlado, le pateamos todos los tiros, todos fueron a las manos del portero, esos partidos que no te sale nada, salió todo al revés, todo lo que yo pueda decir con el 4 a 0 es complicado

“No tuvimos el peso que hubiéramos querido, eso sí, pero estuvimos jugando con 4 o 5 delanteros todo el partido, entonces no fue la noche y lamentablemente es un torneo que no resiste con estos errores o de esta naturaleza”, señaló.

De igual manera, consideró que Seattle no les pasó por encima en el trámite del partido, ya que únicamente fue en el resultado, además de puntualizar en que nunca subestimaron al equipo de los Estados Unidos.

“No comparto que nos pasaron por arriba en el resultado. Sí, por supuesto, 4 a 0, no hay nada que analizar. Pero no comparto para nada. Y subestimar no, para nada. Es un equipo muy fuerte, muy fuerte de local, que maneja muy bien las pelotas paradas a favor y no le pudimos hacer daño a las pelotas paradas a favor nuestra”, concluyó

