'No lo veo como una revancha': Gustavo Lema sobre enfrentamiento con Seattle Sounders en Leagues Cup

Previo a los Octavos de Final de Leagues Cup ante Seattle Sounders, el director técnico de Pumas, Gustavo Lema, señaló que no ve este partido como una revancha por lo sucedido en la Final de Concachampions de 2022. Sin embargo, sí está consciente de la rivalidad que hay tras ese instancia ganada por los de la MLS.

En 2022, Seattle Sounders venció 5-2 a Pumas en el marcador global de la Final de la CONCACAF Champions Cup, con lo que levantó el título y clasificó al Mundial de Clubes. Tras esto, este lunes volverán a verse las caras, algo que Lema no ve como revancha pues se juega en otra instancia y en otra competencia diferente.

“Son tiempos distintos, jugadores distintos. Es una instancia totalmente distinta, por lo que no es tanto una revancha, pero sí hay una connotación y una rivalidad. Es otro rival con otro presente, otras características, así que no tiene nada que ver en el análisis, solo saber lo que representa para el hincha”, declaró el estratega.

Asimismo, el director técnico de los Felinos comentó que ellos representan a Pumas y no a la Liga MX. Además, el argentino remarcó que la Leagues Cup es una competencia con clara ventaja para los clubes de la Major Leagues Soccer, sin embargo, sus dirigidos ya están adaptados y están listos para trascender más en este torneo.

“Responsabilidad de defender los colores, la camiseta a Pumas y por supuesto que a la Liga, pero no te olvides que empiezan 17 clubes mexicanos y 28 americanos, así que la diferencia siempre está. La responsabilidad pasa por defender a Pumas. Estamos muy entusiasmados por el torneo desde el inicio y seguimos en esa línea”, dijo.

“El equipo está adaptado, uno no se queja ni de los viajes ni de los hoteles. Es una cuestión de que el que está en su casa entrena en su casa, juega en su campo, es una obviedad. No estamos sometidos ni maltratados, es un lujo. Esto es una competencia, tiene clara ventaja el local, las reglas son así y ya lo sabemos, sino no nos presentaríamos”, agregó Lema.

