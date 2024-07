Luis Suárez tras el debut de Inter Miami en Leagues Cup: "Queremos ganar la copa"

Este fin de semana el Inter Miami comenzó su actividad en la segunda edición de la Leagues Cup, donde arrancaron venciendo al Puebla de la Liga MX gracias a goles de Matías Rojas y de Luis Suárez, quien aseguró querer ganar la copa este año.

El delantero, ex del Gremio de Porto Alegre, Nacional de Montevideo, entre otros, aseguró en zona mixta que su intención es ganar la competición que terminará a finales del mes de agosto, dándole la segunda Leagues Cup al Inter Miami.

"Para mí es un torneo nuevo, siempre con la ambición de querer ganar cada competición, el Inter nos obliga, nos exige a querer ganarla y aprovecharemos este segundo año que se juega el torneo para poder ganarla de nuevo, soy muy autocrítico y siempre se puede hacer algo mejor", comentó Suárez.

"QUEREMOS GANAR LA LEAGUES CUP" Lucho Suárez debutó con un gol en la Leagues Cup durante el partido de Inter Miami ante Puebla y se metió entre los 5 máximos goleadores del club de la Florida pic.twitter.com/6jLdUgILYE — Olé USA MEX (@DiarioOleUSA) July 28, 2024

Asimismo, Luis Suárez habló sobre las molestias físicas con las que ha estado jugando, desde su regreso al continente americano, asegurando que, teniendo o no teniendo dolor, siempre va a querer jugar.

"Tengo una mentalidad de querer jugar siempre, teniendo o no teniendo dolor, siempre voy a querer jugar, tocó el año pasado que lo sufrí en Gremio, tuve una semana cargada, medio molesta, pero mi cuerpo me pedía estar porque el club me necesitaba, hice todo el esfuerzo para estar al máximo", finalizó Suárez.

