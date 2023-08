Pablo Barrera y Ángel Sepúlveda denunciaron malos tratos de los árbitros: 'Se burlaron en nuestra cara'

La historia de Cenicienta de Querétaro terminó contra el Philadelphia Union por una decisión polémica, pues el silbante agregó 10 minutos y no marcó fuera de lugar en el gol que significó la eliminación de Gallos Blancos.

Al respecto habló Pablo Barrera, quien ya se había quejado a través de redes sociales, pero ahora lo hizo en una entrevista para Fox Sports a su llegada a México.

"El equipo dejó todo en cada partido. Al final nos tuvieron que sacar por una decisión que nos perjudicaron, el futbol es así y debemos estar orgullosos", señaló el jugador.

Además, expuso que el árbitro se burló de ellos tras la eliminación, algo que también comentó Ángel Sepúlveda.

"No me había tocado, pero ahora en este partido te das cuenta como hasta los árbitros se ríen de ti, literalmente en tu cara y están con los rivales platicando, esto tiene que cambiar. No tengo problema de jugar allá, pero que sí pongan árbitros capacitados en el tema del VAR. Nos comentaron que no había VAR en el estadio, que la decisión se tomaba en Atlanta, pero se ve muy marcado como les ayudan en ciertas decisiones los de la MLS", señaló Barrera.

"No fuimos los únicos perjudicados, la actitud de los silbantes no era la idónea, no nos respetaron, se estuvieron burlando", añadió Sepúlveda.

"LA ACTITUD DE LOS SILBANTES NO ERA LA IDONEA" Pablo Barrera y Ángel Sepúlveda tampoco se quedaron callados y expresaron su molestia por la actitud de los árbitros. Y ojo que no había VAR en el estadio y las decisiones se tomaban desde Atlanta. #LUP pic.twitter.com/qM46N2mTZg — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) August 13, 2023

