Víctor Guzmán lamentó no poder llegar la Final de Leagues Cup representando a México

No pudieron representar al futbol mexicano. Rayados sigue en la Leagues Cup a pesar de quedar eliminados en las Semifinales. Monterrey jugará el partido por el tercer lugar en busca de al menos darle un puesto en el podio a la Liga MX.

Ahora Víctor Guzmán habló sobre la participación del equipo regiomontano en el torneo lamentando no haber llegado a la final, no sólo por no poder enfrentar a Lionel Messi, sino por no poner a la Liga MX en lo más alto.

“Más allá de enfrentar a Messi, era más el orgullo del país ya que éramos el único equipo mexicano que quedaba. No pudimos lograr el primer objetivo, pero todavía tenemos algo muy importante por jugar”, comentó Guzmán en rueda de prensa.

De la misma manera, el futbolista sabe que él y sus compañeros hubieran preferido estar jugando en el partido por el campeonato, pero sabe que no pueden menospreciar el partido ante el Philadephia Union.

“Todo el mundo quiere jugar una Final, no conozco a alguien que le de igual jugar una Final o no. Tampoco estamos quitándole mérito al tercer lugar, es un partido muy importante”, finalizó en jugador mexicano.

