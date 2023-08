Para Gerardo Martino, técnico del Inter Miami, la logística de la Leagues Cup debe corregirse para que los equipos tanto de la Liga MX como de la MLS atraviesen las mismas circunstancias, ya que para los clubes mexicanos la situación no fue ‘pareja’, pues los estadounidenses no tuvieron que viajar tanto.

“Reitero algo que dije hace algunas semanas, cuando se negocia o se pone en discusión la forma en la que se va a jugar el torneo, se discute todo lo que se tiene que discutir y cuando se pone de acuerdo se juega de esa manera, dicho esto, también creo que lo justo es jugar un torneo donde los equipos de Estados Unidos puedan ser locales y visitantes, y que puedan y tengan que viajar de la misma manera que han viajado los equipos mexicanos.

“Y por otra parte, no puedo desatender algunas quejas que tienen que ver con la logística sobre todo de los equipos mexicanos que son los que estuvieron más tiempo en Estados Unidos yendo de un lugar a otro, y obviamente nosotros no sufrimos este tipo de situaciones, pero habría que revisar el tema de la logística, de los viajes, de los lugares de entrenamiento, del horario de la salida de los chárters para que de alguna manera las reglas puedan ser parejas, yo creo que lo son, insisto, esto se firmó, se aceptó de esta manera, pero me parece justo que todos los equipos pasemos por todas las situaciones”, dijo en conferencia de prensa.

En tanto, el ‘Tata’, quien fuera técnico de la Selección Mexicana en el pasado Mundial de Qatar, se dijo cansado de hablar en todo momento de comparaciones entre el futbol mexicano y el de Estados Unidos. Además de que resaltó lo pesado que fue para Rayados la participación en la Leagues Cup, y que pese a ello fue el único de la Liga MX que llegó a la Semifinal.

“En el terreno de la comparación, es un pensamiento muy personal. Me resulta tan irrelevante permanentemente estar comparando o que cada partido genere una comparación entre una liga y la otra, o un torneo o partido de eliminatoria. Lo he sufrido del otro lado y lo sigo observando estando de este lado y la verdad que para mi es irrelevante.

“Sí creo que hay un desgaste mayor en aquellos equipos que han tenido que viajar, y en el caso de Monterrey que es el que avanzó hasta Semifinales, es el que más ha viajado claramente, el que más pudo llegar a sufrir el tema de logística, a mi me tocó en la Copa América Centenario vivir una situación parecida, las distancias son largas y eso genera desgaste, con todo yo creo que Monterrey hizo un buen partido con Nashville, que ganó bien, pero también pudo ser Monterrey el rival que tendríamos mañana”, dijo.

