Andrés Guardado sorprende y anuncia la fecha en la que dejará de jugar en Europa

Andrés Guardado sorprendió al anunciar cuándo dejará el futbol de alta competencia en Europa y lo hizo justo en la misma semana en la que hizo oficial su retiro de la Selección Mexicana

"Creo que me queda un año más al máximo nivel. Terminar a los 37 sería increíble", señaló el jugador en entrevista con 'Diarios de Bicicleta'.

El 'Principito' comenzó su aventura en Europa en julio de 2007, cuando llegó al Deportivo La Coruña, y tras casi 16 años en el fútbol del viejo continente, ha logrado dejar su huella en los equipos en los que ha militado, como el Valencia, Bayer Leverkusen, PSV y actualmente el Real Betis, donde se ha convertido en ídolo para la afición y se ha ganado el gafete de capitán.

"Sí, ya son seis años y voy por el séptimo. Me encanta competir al máximo nivel y por eso me he quedado aquí, para demostrar que no estoy en declive, todavía tengo mucho que ofrecer. Llegué al Betis al inicio de un nuevo proyecto, nos clasificamos para la competición europea y ganamos la Copa del Rey. Lo más bonito que he vivido en el fútbol".

La decisión de Guardado de extender su carrera europea por un año más refleja su compromiso de seguir rindiendo al más alto nivel. Mientras se prepara para embarcarse en lo que podría ser su última temporada en Europa, los aficionados y los amantes del fútbol esperarán con ansias sus actuaciones y contribuciones en el campo.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: SANTIAGO GIMÉNEZ CONFIRMÓ QUE NO TIENE OFERTAS PARA SALIR DEL FEYENOORD: "ESTOY FELIZ AQUÍ"