Santiago Giménez confirmó que no tiene ofertas para salir del Feyenoord: "Estoy feliz aquí"

Santiago Giménez la rompió en su primera temporada en Europa, pues se convirtió en el jugador mexicano con más goles en su primer año por el Viejo Continente, además de que fue clave para que el Feyenoord fuera Campeón de la Eredivisie.

Es por eso por lo que el 'Bebote' aseguró que es muy feliz en los países bajos y hasta el momento no hay ninguna oferta de ningún otro club, por lo que su futuro inmediato parece estar en Rotterdam.

“Estoy muy feliz aquí, aunque hay veces que se dan oportunidades que uno no puede desaprovechar; sinceramente no conozco lo que vaya a pasar en un futuro. Por el momento no hay ninguna oferta”, señaló el 'Bebote' en entrevista con ESPN.

De igual manera, Chaquito confirmó que aunque si hay clubes que se han acercado con él no ha llegado a más, además de que aclaró que su papá está de vacaciones en España y no por negociaciones con algún club.

“Hay clubes interesados que se han contactado, pero no ha llegado a más. Lo de mi papá en España es por un tema de vacaciones, de querer conocer, pero también juntarse con personas que, obviamente, están viendo la opción de poder hacer algo conmigo”.

