Vasco Aguirre consulta a IA sobre posible descenso del Mallorca y habla de su futuro en LaLiga

Javier 'Vasco' Aguirre ha tenido una buena temporada con el Mallorca y están a nada de salvarse del descenso de la Primera División de España, de hecho, el equipo del estratega mexicano sobrepasado las expectativas de los aficionados y están en el lugar 12, a cuatro puntos de entrar a competiciones europeas.

Sin embargo, el propio Vasco ha señalado que consultó a la inteligencia artificial (IA) para conocer si su equipo aún puede caer de LaLiga a la Segunda División, hecho que es casi imposible, pero Aguirre prefiere no confiarse y evitar un caso como el del Getafe que está en zona de descenso.

“A través de la inteligencia artificial que hicieron en el equipo no había posibilidades de descender, pero surgió lo de Getafe. Es un buen pretexto para mí para no celebrar. Creo que no debemos bajo ninguna circunstancia dejar una imagen de dejadez o que estamos planificando ya la temporada que viene”, explicó en conferencia de prensa.

Entre otros temas, Javier Aguirre comentó que su renovación con el Mallorca se podría dar en la siguiente semana si todo marcha bien, solamente está esperando la visita de su representante para hablar algunos temas y checar su nuevo contrato con el equipo isleño.

“No he pasado por el despacho para firmar. Mi representante quiere venir estos días a la isla para firma una cosa de México, de cuando fui para comentar el Mundial de Qatar. Me dijo que aprovecharía para hablar también con la directiva.

“La cosa es dar ese paso de calidad que queremos para que, en la siguiente temporada, si estoy aquí, seguir dando pasos adelante. Puede que la semana que viene se cierren las cosas”.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CLÁSICO NACIONAL: TUDN VENCIÓ A TV AZTECA EN LA TRANSMISIÓN DEL CHIVAS VS AMÉRICA