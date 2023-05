Santiago Giménez se convirtió en campeón de la Eredivisie con el Feyenoord tras vencer al Go Ahead Eagles en un marcador que terminó 3-0, el Bebote aportó al marcador con un gol.

El Bebote y el equipo neerlandés lograron conquistar la Liga y gracias a esto el Feyenoord llegó a su título número 16 en su historia.

"Estos son los momentos más hermosos de la vida porque te pones a ver todo lo que has atravesado, quienes estuvieron, toda la familia, cómo desde el principio me apoyó...estos momentos es donde te vas para atrás y recuerdas todo eso, y al final sabemos que no fue algo malo, fue algo bueno y todo es aprendizaje.", dijo Giménez en entrevista para TUDN.

Además, el jugador mexicano reconoció el trabajo de todos los jugadores del Feyenoord y destacó las ganas que todos tenían de querer salir campeones.

"Día a día todos mis compañeros daban el máximo y les veía esa hambre de querer ganar.", mencionó el Bebote.

Finalmente, Giménez agradeció a Dios y aseguró que él ha sido una pieza clave durante todo su camino.

"Toda la gloria a Cristo, sinceramente el estuvo en las peores, fue el que me sanó, el que me salvó y hoy estamos aquí celebrando su gloria.", dijo Giménez.

