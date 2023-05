Andrés Guardado hizo oficial su despedida de la Selección Mexicana, pues a sus 36 años y después de Cinco Copas del Mundo, el 'Principito' ha decidido decir adiós al Tri.

Fue en un emotivo video en redes sociales, en el cual el jugador del Real Betis dio la noticia, al repasar su paso por el combinado nacional a través de los años.

"Imposible expresar con palabras lo agradecido y privilegiado que me siento. Gracias de corazón a todos los que me acompañaron y tuve la suerte de compartir momentos durante este sueño tan bonito. Todos mis compañeros, los diferentes cuerpos técnicos, toda la gente de staff que son parte importantísima del día a día y por supuesto a toda la fiel afición que me acompañó durante todos estos años, que ahora soy uno más de ustedes. Gracias", escribió el 'Principito' junto al video.

Andrés Guardado se despide del Tri como el jugador con más partidos en la historia de la Selección Nacional, al acumular 179 juegos defendiendo la camiseta de México. Además, que cuenta con participación en cinco Mundiales (Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022).

El canterano del Atlas debutó en la Selección Mexicana en el 2005 cuando Ricardo La Volpe era el timonel del combinado nacional. Meses después tuvo la oportunidad de disputar su primera Copa del Mundo, donde se le recuerda por ser titular ante Argentina en Octavos de Final.

Durante su trayectoria con el Tri, también disputo la Copa América, Copa Confederaciones y levantó la Copa Oro en cuatro ocasiones, siendo así uno de los jugadores más exitosos en la historia de la Selección Mexicana.

