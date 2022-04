Bryan Lozano, hermano del 'Chucky', se probará con el Galatasaray de Turquía

El centrocampista Bryan Lozano se alista para ir a probar suerte con el Galatasaray de Turquía, club que invitó al jugador a vivir la experiencia por un mes para definir un posible fichaje.

“Voy a estar como un mes con el Galatasaray, por una invitación, puede ser antes, depende como me vaya. Si en dos semanas o tres semanas los convenzo, me dicen que me quede, sino habrá que seguir buscando, porque hay otros dos equipos de Estambul y uno de Alemania, pero el plan es quedarme ahí”, dijo el futbolista para 'ESPN'.

El también hermano del napolitano Hirving 'Chucky' Lozano destacó estar ilusionado con partir al Viejo Continente, aseguró estar preparado y enfocado en hacer crecer su carrera deportiva.

“Voy en busca de mi sueño, que es lo que he anhelado tanto, se me abre esta oportunidad. Es un reto grande, no es fácil porque el futbol de Europa es muy competitivo, voy preparado en todos los aspectos, para ir con más herramientas y enfocarme sólo en el futbol”.

Lozano formó parte de las Fuerzas Básicas de Pachuca y Pumas, más tarde perteneció a Pumas Tabasco de la Liga de Expansión MX y los universitarios rescindieron de sus servicios, por lo que viajar a Europa el próximo 14 de abril será una gran oportunidad para retomar su carrera.

