César Montes sobre interés de Wolves: "La ilusión no la escondo"

Uno de los mexicanos que está próximo a emigrar a Europa es César Montes y en los últimos días se ha hablado del interés del Wolverhampton por sus servicios, situación que ilusiona al Cachorro.

"La verdad que es un gran club, está haciendo las cosas muy bien, que tiene un grandísimo entrenador, subió al equipo (a Primera), los ha hecho pelear en Europa. Raúl (Jiménez) ha crecido bastante bajo las órdenes de Nuno (Espírito Santo) y ahora es un jugador importante para la Premier League y para la selección.

"Es una Liga top, compite con los mejores, la ilusión no la escondo, no depende de mí, depende de otros factores. Lo que depende de mí es entregarme en la cancha, dar todo por Rayados y si algún equipo apuesta por mí, que tenga esa tranquilidad que daré el máximo como defiendo esta camiseta", expresó en entrevista con TUDN.

Por otro lado, el zaguero de Rayados descartó que vaya a sufrir en caso de que no dé su salida al futbol europeo, ya que está muy feliz en Monterrey.

"Si se llega a dar me iré tranquilo que siempre he dado lo mejor para este camiseta 'Una vez Rayados, siempre Rayado'. Cómo voy a tener una desilusión si no me llego a ir, al contrario estoy en un club fenomenal, extraordinario, que me lo ha dado todo; es el vigente campeón, Monterrey representa mi casa", dijo.

