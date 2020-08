Érick Gutiérrez: 'Estuve a una firma de regresar a México'

La transición de ser un referente en Pachuca y en la Liga MX a tener que pelear por un puesto en el PSV no fue un proceso sencillo para Érick Gutiérrez, quien incluso estuvo cerca de dar por terminado el sueño europeo y retornar a la Liga MX.

Al ser cuestionado sobre el interés del Guadalajara en la charla con RÉCORD, el centrocampista mexicano reconoció que estuvo solamente a una firma de concretar su regreso al futbol mexicano, pues la falta de minutos con el cuadro holandés le provocó una severa falta de confianza. No obstante, prefirió no dar a conocer el nombre de la escuadra que lo quiso repatriar.

“Si llegué a pensar en volver al futbol mexicano, estuve cerca, a una firma prácticamente, pero creo que la pensé muy bien y dije que no podía regresarme así, porque sé que puedo competir, aunque muchas veces no está en ti. Ahora sigo acá y es como una revancha, me siento bien, estoy recuperando esa confianza y es lo más importante", dijo a RÉCORD Érick Gutiérrez.

“En México jugaba siempre, era referente y capitán en Pachuca, luego llegué a jugar acá pero después te dan un madrazo y te dan banca y tienes que luchar desde cero, pero aprendí muchas cosas en ese proceso, a trabajar siempre al cien por ciento porque no te puedes relajar y hoy estoy con muchas ganas, el idioma ya lo manejo mucho mejor y he comprendido más el futbol que se juega", añadió.

Sin embargo, Gutiérrez señaló que hubo muchas personas a su alrededor que lo ayudaron a recapacitar su decisión de volver a México, sobre todo personal cercano a Gerardo Martino, quien lo tiene bien contemplado dentro del Tri.

“Sí, hubo ahí varias personas de Selección que hablaron conmigo, me explicaron que muchos no han tenido buen arranque en Europa, pero al fin terminan desarrollándose bien y me quedé pensando unas horas porque era de rápido ya (negociación para volver) y decidí no ir y estoy contento en Holanda".

