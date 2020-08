Charlyn Corral reveló que tiene coronavirus y no estará en reinicio de Champions

Malas noticias para la mexicana Charlyn Corral, quien reveló que dio positivo por coronavirus, y además de verse en la necesidad de estar en aislamiento, se perderá el duelo de Cuartos de Final de Champions League entre Atlético de Madrid y Barcelona.

A través de un comunicado, la atacante colchonera explicó que en cuanto dio el poisitivo en la prueba PCR se aisló y guardó reposo total. Corral agregó que aunque ya se siente mejor, al grado de que retomó la actividad física desde su casa, sigue dando positivo en las pruebas PCR.

"Lamentablemente esta situación me deja sin la posibilidad de de reintegrarme con mis compañeras en la preparación rumbo a la Champions League, algo que definitivamente me duele, ya que al igual que ellas estuve trabajando durante mucho tiempo. Sé que lo más importante por ahora es la salud ty recuperarme al 100 por ciento, al igual que otras compañeras", señaló.

Espero estar de vuelta pronto! pic.twitter.com/9qBozIQReU — Charlyn Corral (@CharlynCorral) August 19, 2020

"También aprovecho esta situación para hacer conciencia, que esta enfermedad nos puede afectar a todos, por lo que no debemos bajar los brazos, pues la salud no es algo que tenemos garantizado. Me gustaría mandar mucha fuerza a todas las personas que siguen peleando contra el virus, deseando una pronta recuperación", agregó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CHARLYN CORRAL REVELÓ QUE NO JUGARÍA EN AMÉRICA FEMENIL MIENTRAS EL DT SEA LEO CUÉLLAR

Atlético de Madrid se medirá al Barcelona este viernes, dentro de los Cuartos Final de la Champions League Femenil a las 11 hrs (en tiempo del Centro de México).