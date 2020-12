Charlyn Corral sobre su lesión: 'Antes decían que era buena, ahora quiero ser imparable'

Para el 2021, el deseo de Charlyn Corral es sólo uno: volver a jugar, y advierte que al hacerlo, será imparable.

Y es que el pasado 5 de octubre la delantera mexicana sufrió la rotura del ligamento cruzado de la rodilla izquierda y eso la dejara fuera de actividad alrededor de ocho meses; sin embargo, la jugadora del Atlético de Madrid se ha armado de paciencia y sabe que pronto volverá a estar en las canchas.

“Mi deseo es recuperarme de esa lesión. Sé que mi cereza del pastel sería volver a jugar porque cuando lo vives, se ve lejos por lo que se siente aunque yo sé que puedo. Quiero volver a jugar al nivel que me caracteriza, pero primero tengo que hacer mi vida normal y ya recuperada sinceramente nadie me va a parar.

“Esta lesión me ha hecho a reflexionar y al recuperarme no quiere tener límites ni frenos. Si antes tal vez había quien decía que era buena, después de esto quiero ser imparable y dar todo para estar al cien, y sé que lo puedo hacer siendo paciente”, dijo a RÉCORD.

El 2020 ha sido un periodo difícil para la futbolista porque además de la lesión, antes, padeció Covid-19 y todo eso ha hecho que los últimos meses no sean sencillos para la mexicana.

“La verdad es que han sido tiempos duros para todos, pero a mí no me había tocado pasarla así. Me han tocado muy seguidas, primero el Covid y luego la lesión, pero estoy feliz por tener a mi familia, y de esta lesión voy a aprender y salir más fuerte.

“Ha sido más difícil de lo que pensé. Sin duda es la lesión más fuerte por la que he pasado, no se la deseo a nadie y aunque sea la más común en este deporte, es muy dura. No sabía lo que me esperaba y he pasado días de mucho dolor; mi recuperación va bien, pero un poco lenta porque además de lo del ligamento me suturaron el menisco y eso hace todavía más lento, pero me dicen que voy bien. Estoy trabajando mucho la paciencia porque me he dado cuenta que me falta mucho”, señaló.