Chucky Lozano: Periodistas ven al mexicano como clave para que Napoli busque el título

Después de una luxación en el hombro derecho, jugando con México, que lo alejó del césped, Hirving ‘Chucky’ Lozano volvió a la actividad con el Napoli frente al Milan. RÉCORD, presente en Italia, pudo entrevistar a los periodistas que cubren a diario al conjunto de Luciano Spaletti.

Mirko Cálemme, corresponsal del Diario AS, afirma que el Napoli “aún no ha visto al verdadero Chucky Lozano”. Las diversas lesiones del mexicano han provocado que en Italia no hayan podido disfrutar aún del gran Lozano. “Es un jugador que sólo ha demostrado su valía durante un tramo de su aventura aquí. Justo ahora, que estaba empezando a salir su mejor versión, vino esa fea lesión en el hombro que le ha parado. Pero todavía le puede dar mucho al Napoli”, explicó el periodista italiano.

Todos coinciden en que el atacante mexicano será una pieza fundamental para el final de la temporada. Alessandro Montano, de Radio Punto Nuovo, cree que la labor del Chucky por la banda derecha es muy importante. “Es un futbolista que puede ayudar mucho al equipo de Spaletti porque es un jugador con cualidades que, por ejemplo, otros como Politano no tienen. Hirving es profundo por la banda y, además, tiene gol”.

Genaro Arpia, de Il Mattino Di Napoli, valora al canterano de Pachuca como indispensable de cara a la lucha por el Scudetto y asegura que al finalizar la temporada Lozano obtendrá “su justo final”. “Claramente éste ha sido un momento muy difícil para él por los problemas físicos que tuvo, pero es un futbolista fundamental para el Napoli, para Spaletti y para un equipo que tiene el sueño del título en este final de la temporada. Creo que puede dar más de lo que ha dado hasta el momento”, dijo el periodista napolitano.

Por último, Alberto Caccia, de Teleclub, no dudó en confirmar la importancia de tener a Lozano en el equipo. “El Chucky es muy importante para el Napoli y para la Llga italiana. Será decisivo e importante aquí en Napoli para el final de la Liga”, finalizó.

