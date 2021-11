Diego Lainez: 'Sólo me falta ritmo de juego'

El mediocampista mexicano Diego Lainez reconoció que el tiempo que pasó lesionado fue complicado, pero que ahora está listo para retomar el ritmo de competencia y ser el jugador que él mismo desea.

El arranque de temporada con el Real Betis ha sido complicado para Diego Lainez. De entrada, no pudo hacer pretemporada con sus compañeros por estar concentrado en Tokio con la Selección Olímpica.

En la justa se lesionó y eso le costó estar dos meses sin poder jugar, lo que ha evitado que pueda competir en igualdad de condiciones por un lugar.

"Fueron dos meses fuera de no hacer lo que más me gusta y fueron larguísimos, los sentí como un año. Fue muy difícil, pero lo afronté con calma y paciencia, llevando el proceso como tenía que ser, con mis doctores, y todo ha sido para bien.

"Antes de reaparecer me estuve preparando y probando, sigo trabajando para estar a punto y estoy a disposición para lo que me pida el Míster. Estoy adaptado, me falta ritmo de competición, pero eso se toma conforme me den minutos de juego, que me debo ir ganando", explicó el canterano del América durante el programa Jorge Ramos y su Banda de ESPN. que había perdido, tras el doloroso choque que sufrió y tan es así que, en la preparación para la Premier League, ni siquiera se animaba a cabecear en jugadas a balón parado.

Diego ha tenido acción en dos partidos durante esta temporada, en ambos entró de cambio, uno fue de la Europa League y otro más de LaLiga. A partir de este regreso intentará seguir ganándose minutos en el equipo.

Por otra parte, valoró a la Liga MX como "muy buena", y reconoció que lo más complicado de jugar en España es el tiempo y el espacio para controlar el esférico, por el ritmo que normalmente hay en cada partido.

"Todos los que estamos acá, estamos luchando por lugar. Te tienes que adaptar a ciertas cosas, la Liga mexicana es muy buena y hay mucha calidad, pero se juega a diferente ritmo. Acá tienes que llegar antes al balón, controlarlo más rápido en un espacio más pequeño, y es también lo bonito que tiene esta Liga, pero la mexicana tiene una calidad enorme", detalló.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: SELECCIÓN MEXICANA: FMF APELARÁ SANCIÓN DE VETO Y MULTA POR GRITO PROHIBIDO