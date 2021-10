Diego Lainez: Confesó qué le dio pena pedirle la camiseta a Messi

El intercambio de camisetas es un 'ritual' de respeto y admiración de un jugador a su rival en el campo; si bien a Diego Lainez no le disgusta el gesto, reveló las razones por las que no se atrevió a solicitar el cambio a su ídolo, Lionel Messi.

"Mi jugador favorito desde pequeño es Messi. Crecí viéndolo jugar. Es muy bonito haber estado en esta época y jugar contra él algunas veces", indicaba el '20' del Betis en entrevista con ESPN.

"No soy tanto de pedir camisetas, con nadie. Me da pena preguntar", confesó entre risas Diego. "Me cambio con los mexicanos, con todos contra los que he jugado", aseguró puntual.

El mexicano podría volver a verse las caras con Messi en alguna competición de clubes internacional, en algún partido amistoso entre Betis y PSG, o a nivel selección; la esperanza por llegar a ver ese intercambio de camisetas algún día prevalece.

