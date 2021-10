Joan Laporta: 'Me gustaría que Xavi fuera DT del Barcelona durante mi mandato'

En el Barcelona, Xavi Hernández dejó una huella imborrable como jugador y hora buscará hacerlo en calidad de técnico. La escuadra blaugrana iniciará una nueva etapa al mando de una de sus leyendas para intentar salir del bache que actualmente atraviesan.

Después de su primera experiencia como entrenador del Al-Sadd, Hernández está listo para dar el salto a uno de los clubes más importantes del mundo y asume el reto de comandar a un equipo que conoce desde sus entrañas, en el que incluso algunos ya le veían futuro como dirigente, así lo pronosticó el propio directivo de la entidad catalana, Joan Laporta.

"Siempre dije que algún día Xavi entrenará al Barça. Ya se lo dije a él en su día, me fío de las personas que tengo a mi alrededor que siguen la evolución de Xavi y de otros entrenadores. Me gustaría que lo fuera durante mi presidencia, pero no sé cuándo”, declaró en conferencia de prensa.

Es cuestión de tiempo para que su presentación se haga oficial, pero Xavi ya cuenta con el respaldo y la aprobación de algunos personajes que le acompañaron en su etapa como jugador, tal es el caso de Pep Guardiola, quien aseguró que su expupilo está listo para tomar las riendas de este club, al que incluso llegará con conocimiento de sobra.

“No tengo ninguna duda de que Xavi está listo para asumir el puesto. Sabe de futbol, conoce el entorno del club, que esto en el Barça es muy importante, y ya tiene más experiencia de la que yo tenía cuando cogí al Barcelona”, manifestó frente a los medios.

Y qué mejor que tener la voz de la experiencia. El propio Guardiola fue jugador y entrenador del Barcelona, en esta última fase será siempre recordado por el histórico sextete; a este selecto grupo se incluye Johan Cruyff, quien también vivió estas dos etapas con el club y ahora Hernández hará lo posible por tener un fructífero paso tal y como él lo consiguió al ganar, entre otras competencias, cuatro Champions League en 2006, 2009, 2011 y 2015.

