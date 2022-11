Edson Álvarez agradeció a La Volpe por confiar en él: 'Tuve errores y siguió apoyándome'

Edson Álvarez es hoy en día uno de los mejores futbolistas del balompié nacional. Este logro no hubiera sido posible sin la confianza de Ricardo La Volpe, quien le dio la oportunidad de ser regular en la alineación titular cuando tomó las riendas del América en el 2016.

Durante una entrevista con ESPN, el 'Machín' explicó que al jugador nacional le faltan oportunidades en la Liga MX, por lo que la falta de actividad en la Primera División les impide desarrollarse, ya que considera que los errores hacen que crezcan, como a él le tocó vivir.

"Darles el tiempo, darles la confianza a los jóvenes. Hoy en día en estas selecciones importantes, francesas, inglesas, ves a jóvenes de 18 años ya estando en el Primer Equipo y jugando en la selección absoluta.

"En México, decimos que un jugador a los 18 años tiene que aprender, ¿Qué tiene que aprender?, donde aprendes es en la cancha y cometes errores, como yo en mi momento. Cuando empecé cometí muchos errores, hice penal contra Chivas, metí un autogol contra Pachuca y, sin embargo, La Volpe nunca me quitó, siempre me siguió apoyando", expresó.

Asimismo, Edson Álvarez manifestó que la jerarquía de La Volpe fue la razón por la que, a pesar de cometer errores, él siguió jugando y a diferencia de otros estrategas que reconoce que lo hubieran relegado, el argentino le dio confianza.

"En general a Nacho (Ambriz) que me dio la oportunidad de debutar en Copa, pero después todo el seguimiento que me dio Ricardo fue tremendo. Yo creo que otro técnico me saca. Al final la gente exige resultados y un entrenador tiene que dar resultados y yo creo que La Volpe tuvo la autoridad y la jerarquía de mantenerme", agregó.

RECONOCE QUE LLEGARÁ SU OPORTUNIDAD DE JUGAR EN OTRA LIGA

Edson Álvarez ha sido un pilar del mediocampo del Ajax en los últimos años. Es por ello que en el verano el Chelsea ofertó por él debido a que se encontraban buscando a un mediocampista.

El 'Machín' explicó cómo fue que llegó la oferta del conjunto londinense en los últimos días del mercado veraniego, donde aseguró que hizo todo lo posible para cambiar de club, pues significaba una mejor vida para él y para su familia.

"Se había dado un seguimiento por supuesto y jamás, nunca nos imaginamos que en los últimos días se iba a dar esa puja, entonces fue un escenario complicado ya que Ajax realmente lo atamos de manos, no podían hacer nada, no tenían a un jugador en mi posición. Obviamente, peleé hasta donde yo pude, tampoco quise estirar la liga tanto porque yo sé la responsabilidad que tengo acá en el club, pero al final sabes que todo cambia, una mejor liga, una mejor vida para ti y para tu familia, que al final es eso, al final siempre lo he pensado", dijo.

En esa misma línea, Álvarez manifestó que no está desesperado por ir a otro gigante europeo, pues considera que pronto le llegará su oportunidad de jugar en un campeonato más competitivo.

"Del otro lado, me motiva saber que equipos de esa talla están siguiendo mis partidos, mis actuaciones y me quedó con la espinita, pero no tengo duda de que tarde o temprano va a venir algo muy grande para mí", sentenció.

