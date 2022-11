CEO del Leverkusen: 'Chicharito tuvo aquí un impacto muy fuerte, lo recordamos con cariño'

Leverkusen, Alemania

El Bayer Leverkusen es el cuarto presupuesto de la Bundesliga y el único club alemán que ha tenido a dos de los más emblemáticos jugadores mexicanos de la historia: Andrés Guardado y Chicharito Hernández.

RÉCORD viajó hasta la ciudad del equipo auspiciado por Bayer, uno de los gigantes de la industria farmacéutica en el mundo. Ahí nos recibió el ejecutivo español Fernando Carro, CEO del conjunto alemán, y con el hablamos de la pasada presencia mexicana en su equipo.

“Guardado estuvo menos tiempo y jugó menos, pero se le quiere mucho, jugamos contra el Betis en la Europa League y es recordado con mucho cariño y Chicharito fue un fichaje de último momento porque fue el último día antes de acabar el mercado de fichajes y por supuesto él aquí tuvo un impacto muy fuerte, se acuerdan mucho de él, me cuentan muchas historias de él y la gente aquí lo quiere mucho, los fans, los exjugadores y los empleados”.

El equipo alemán, que está atravesando un mal momento y no sale de las últimas posiciones de la Bundesliga esta temporada, tiene a México como una de sus zonas señaladas para su expansión internacional: “Sobre todo buscamos conseguir más fans, proyectar nuestro club a nivel internacional, ayudar a la Bundesliga a ser más conocida e indudablemente estrechar relaciones con otras ligas y otros clubes que en un futuro pueden venir bien”, explicó Carro.

El ejecutivo del Bayer, sin embargo, no descarta fichar a algún mexicano en el futuro: “No se ha dado la constelación de que busquemos en alguna posición un jugador donde haya un mexicano que esté disponible para venir. Es una situación momentánea. Yo creo que, igual que han estado aquí jugadores en el pasado, puede ser que en el futuro volvamos a tenerlos, pero es verdad que en México se paga buen dinero con lo cual no hay muchos jugadores mexicanos en general en Europa, no solamente en Leverkusen”.

Por último, opinó sobre la razón por la él cree que no hay tantos futbolistas mexicanos en las ligas europeas: “Yo creo que el fútbol mexicano es fuerte, con muy buenos equipos, con una buena situación económica por lo que no hay mucha necesidad de que los jugadores mexicanos quieran ganar más dinero viniéndose a Europa porque lo pueden ganar en México”.

Mas tarde nos recibió, también en la sede del club, Simon Rolfes, Director Deportivo de esta modélica institución. Rolfes coincidió con Andrés Guardado en el terreno de juego y comentó que, a pesar de tener jugadores brasileños y argentinos en la plantilla, la razón principal por la que no llegan más mexicanos a Europa es porque los jugadores disfrutan vivir en su país.

“Jugué con Andrés, estuvo seis meses con nosotros. Creo que a los jugadores mexicanos les gusta quedarse en México y eso es diferente a Sudamérica que quieren salir a Europa lo antes posible, por supuesto no solo es por el ambiente deportivo sino también el económico. En México tienen clubes muy fuertes y a muchos jugadores les gusta jugar en México y quedarse ahí”, expresó Rolfes.

Aunque no tuvo contacto con Chicharito, el exjugador alemán tuvo buenas palabras para el mexicano: “Yo no estaba en el club para ese entonces, pero Javier marcó muchos goles, fue increíble. Creo que el segundo año fue un poco más difícil para él, pero en el primer año fue un delantero fantástico”, finalizó.

