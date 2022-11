Santi Giménez sobre no ir al Mundial: 'No hay que apagar la vela de alguien para que se ilumine la tuya'

Gerardo Martino piensa en recuperar a Raúl Jiménez para la Copa del Mundo, aún cuando eso implica dejar fuera de la lista a Santiago Giménez, actual goleador de la Europa League.

Sin embargo, con categoría, Giménez, en entrevista exclusiva para RÉCORD, mandó sus mejores deseos al ‘Lobo’ de Tepeji por el bien de la Selección Mexicana.

“Totalmente. Para mí, primeramente somos personas, después viene la futbolístico y para mí la salud es lo más importante. Yo oro para que Raúl Jiménez se pueda recuperar y esté en su mejor versión, porque al final somos personas y como te digo, si estuviera en su posición, pensar que difícil es el lesionarte y no poder jugar futbol, porque me ha pasado, es horrible. Entonces nunca le desearía el mal a un jugador, todo lo contrario yo apoyo a Raúl y apoyo a cada uno de mis compañeros, porque hay una frase que me gusta mucho y es muy cierta: 'Nunca tienes que apagar la luz de otro para tener tu propia luz', y justo ayer mi novia me decía una frase como esta de que 'una vela puede prender todas las velas del mundo', entonces siempre trato de apoyar en todo lo que pueda porque al final somos un equipo”, dijo Santiago Giménez, embajador de Liverpool.

A pesar de que la opinión pública considera que su ausencia en Qatar 2022 sería causa de polémica, el delantero del Feyenoord se dijo agradecido por haber tenido la posibilidad de jugar para el Tricolor en el ciclo de Martino.

“Injusto no, yo estoy muy agradecido porque me han dado la posibilidad de defender la playera de México. Estamos muy agradecidos, nuestra familia y todos, y para nada sería algo injusto, al final de cuentas la decisión que toque la vamos a acatar de la mejor manera, porque no me parece ni siquiera injusto a lo que le parezca mejor al Director Tecnico para la Selección al final de cuentas todos los mexicanos apuntamos a que México gane”, explicó.

Del mismo modo, reconoció que en caso de no asistir al Mundial, no se arrepentirá de haber salido del futbol mexicano.

“Ésa fue una de las pláticas que tuvimos con el Tata, sinceramente me dio su punto de vista, no es que me haya dicho vete o me haya dicho quédate, simplemente me dejó decidir con el corazón y que con el apoyo de mi familia tomara mi propia decisión. Sabía que la decisión que tomaría, que fuera irme al Feyenoord, iba a ser la correcta. Tomé la decisión de venir y sé que fue la decisión que debí haber tomado porque lo estoy disfrutando muchísimo”, apuntó.

