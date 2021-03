Eugenio Pizzuto: 'Irme joven a Europa me va a ayudar a desarrollarme'

Eugenio Pizzuto todavía no ha podido debutar con el Lille en la Ligue 1 de Francia; sin embargo, el mexicano no se arrepiente de haberse marchado a Europa a pesar de su juventud.

"Yo siempre he pensado que el futbol europeo es de clase mundial, ahí están las mejores ligas y en lo personal creo que no necesitas quedarte en México para consolidarte en Primera División, cada quien tiene su punto de vista y lo respeto", aseguró Pizzuto para TUDN.

El canterano de Pachuca reconoció que en el futbol europeo ha encontrado un desarrollo diferente al que podría haber tenido de quedarse en la Liga MX.

"Pienso que irme a Europa de joven, aunque no esté jugando, me va ayudar a desarrollarme de distinta formas que tal vez en México no las lograría tener. No digo que el nivel en México sea malo, pero hay cosas que se trabajan de distinta forma y que me ha ayudado a ver el futbol de distinta manera", reconoció.

