Agente de Gareth Bale: 'Su 'deseo' de volver al Real Madrid fue sacado de contexto'

Gareth Bale en conferencia de prensa, este martes había anunciado sus intenciones de volver a jugar con el Real Madrid, equipo con el cual tiene contrato hasta junio del 2022.

El agente del futbolista, Jonathan Barnett, aseguró para ESPN que es muy pronto para conocer el futuro de la estrella, aclarando que lo dicho por el galés había sido sacado de contexto.

En la semana, Bale comentó: "quería estar en forma de cara a la Eurocopa. El plan original era pasar una temporada con los Spurs y después de la Eurocopa aún me queda un año con el Real Madrid. Mi intención es regresar, no he planificado nada más allá".

El capitán de los dragones depende completamente de las decisiones que tome el equipo merengue, así lo dejó claro hace unas semanas el técnico portugués José Mourinho.

Desde que fue cedido al Tottenham, Gareth ha marcado diez goles, de los cuales, cinco han sido en Premier League.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: GARETH BALE: 'MI INTENCIÓN ES REGRESAR AL REAL MADRID'