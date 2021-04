Gerardo Arteaga: 'Los jugadores mexicanos se quejan por todo'

Gerardo Arteaga, defensor del Genk de Bélgica, considera que el futbolista mexicano debe de ser más profesional para poder adaptarse al ritmo en Europa, ya que en la Liga MX los jugadores se "quejan por todo".

“Yo creo que, aparte del talento y del trabajo, (el futbolista mexicano) debe tener sobre todo profesionalismo, dedicación. Creo que eso es muy importante, porque acá todos los jugadores son muy profesionales, muy dedicados, lo cual hacen muy diferente a lo que yo veía en México.

“Te lo digo porque yo veía a mis compañeros de México, la forma en que entrenan, la forma en que se quejan por todo, cómo trabajan, lo que hacen fuera del campo, desde tus comidas, desde tu descanso, desde todo eso", expresó en entrevista con ESPN.

"Acá, en Europa, yo no he visto a ningún jugador quejándose por algo, quejándose de algún entrenamiento, quejándose de que están cansados; acá nada, acá todos trabajan y desde que empieza el entrenamiento, tú ves a todos concentrados, todos metidos, muy profesionales todos. En el comedor, sus comidas, sus dietas, sus horas de descanso; todo acá es muy diferente y creo que es eso lo que le falta al jugador mexicano, la verdad, porque sin eso, sin el profesionalismo y sin esa dedicación para hacer las cosas, yo creo que te va a costar acá en Europa, creo que no te va a dar para llegar acá”, añadió Arteaga.

