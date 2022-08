Gilberto Adame sobre Naveda: 'Le faltaron oportunidades para consolidarse antes de ir a Europa'

Gilberto Adame, exauxiliar técnico del América, habló este viernes 12 de agosto para 'ESPN' sobre el exmediocampista de Las Águilas, Santiago Naveda, quien debutó hoy en la derrota 0-1 del Miedz Legnica de Polonia.

Adame recordó cuando Santiago Solari tomó las riendas de los azulcremas a principios del 2021, y reveló que le cedió un informe completo de la escuadra con los jugadores destacados entre los que se encontraba el futbolista de 21 años.

“Le di una radiografía del equipo, tanto en la parte individual como colectiva, y Santiago Naveda era uno de los prospectos a seguir en el club para continuar con ese proceso de crecimiento, pues ya formaba parte del plantel, al igual que otros chavos”.

Happy to be here https://t.co/0VN1J4g7Yb — Santiago Naveda (@santi_naveda) August 9, 2022

También contó sobre el día en que le tocó debutar al joven durante un partido ante el Atlético de San Luis y como una lesión en el tobillo lo dejo fuera de las canchas por bastante tiempo.

“Se dio la situación que por la necesidad del marcador y del momento del juego tomé la decisión de poner a Santiago Naveda sobre el cierre. Después de ahí, lamentablemente para él, cuando empezaba a mostrar su mejor nivel en el torneo le viene una fractura, una lesión muy seria en un tobillo en un partido contra Pumas, y su recuperación fue bastante larga”.

El exauxiliar técnico destacó la capacidad del jugador desde que estaba en Fuerzas Básicas y levantó un título con la Sub 17.

“Desde las categorías menores mostraba mucho potencial. Fue campeón Sub 17 cuando América se coronó en 2018; también eran parte de ese equipo Ramón Juárez, quien ahorita está en San Luis y Haret Ortega, jugador de Toluca”.

Adame lamentó no haber permanecido más tiempo en el club para aportar en el crecimiento futbolístico de Naveda y que en México no se le haya dado el valor que merece.

“Es una lástima que no pude influir un poco más para que su consolidación se diera en México y ahora no tenga que ir a buscar eso fuera. Qué bueno que va a Europa, pero creo que a estas alturas él ya tendría que haber tenido mayor continuidad en América, misma que no se le dio. Lástima que aquí no se le haya dado el valor que merecía, como en su momento la tuvieron Ramón y Haret”.

Gilbertó hizo hincapié en que la falta de minutos de Santiago con los azulcremas no fue por falta de nivel, sino por el estilo de juego que buscaba Santiago Solari.

“No puede ser que un chavo que lleva un proceso de selecciones menores, con toda una formación en el club, que quiere la camiseta, que sabe lo que es ponérsela y sueña con estar en la Primera División, no creo que el técnico deba pasarlo por alto; por supuesto que lo valora, pero ahí creo que ya pasó por el gusto del entrenador, en función de su forma de juego”.

Al final, el también entrenador se deshizo en halagos sobre el mediocampista y aseguró que su disciplina le permitirá hacerse de un lugar en el Viejo Continente.

“Es un tipo que compite con él mismo día a día. No saben la manera en que trabaja. Es un chavo súper sano, súper positivo, súper disciplinado, decente, educado, de buenas costumbres, de buenos valores. Lo único que le faltó fue continuidad, algo fundamental para consolidarte en Primera y va en busca de eso. Su forma de vida le va a ayudar en Europa, donde son muy cuadrados y las cosas se les dice una sola vez; es una cuestión de disciplina táctica demasiado exigente y demandante”

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: PUMAS VS AMÉRICA: CLÁSICO CAPITALINO CONTARÁ CON 2 MIL 300 ELEMENTOS DE SEGURIDAD