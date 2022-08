Del Prete sobre el Pumas vs América: "Los clásicos no se pierden"

Gustavo del Prete, delantero de los Pumas de la UNAM, vivirá su primer enfrentamiento contra las Águilas del América como jugador de los universitarios.

Pero eso no ha provocado que no tenga la misma pasión que todos sus compañeros que le han hecho saber que este juego es un clásico y por ende no se puede perder.

En entrevista con Marca Claro, Del Prete explicó que no existe motivo más importante en Pumas para ganar este partido que por la afición y por ellos.

"Este partido contra América va a ser muy lindo, se vive una expectativa muy grande [...] lo que me dijeron los chicos, la afición te demuestra que es un partido importante, es un clásico, hay que ganarlo, no hay que perder un clásico", aseguró Del Prete.

Pero el delantero sudamericano sabe que en la Liga MX el nivel es muy parejo y por ello comentó que "cualquiera le puede ganar a cualquiera".

"Jugar contra América será muy lindo. Los Clásicos no se pierden" Gustavo del Prete, jugador de @PumasMX #MarcaClaroMVS

