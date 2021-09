Gullit Peña: Ofreció su responsabilidad y compromiso para guiar al Antigua al título

Carlos 'Gullit' Peña finalmente pudo debutar con el Antigua de Guatemala después de que un desgarro en el cuádriceps le había impedido disputar las primeras ocho Jornadas del Apertura 2021.

El mexicano llegó como fichaje estelar y se comprometió a aportar su experiencia y su compromiso para conseguir buenos resultados.

“La responsabilidad siempre la he tenido cuando voy a un equipo. Trato de dar mi máximo, aportar en todo momento con mi experiencia dentro de la cancha y con los jóvenes. Aportar con goles, asistencias y todo lo que se pueda. Soy un jugador que hago metas a corto plazo y ahorita el objetivo es estar bien físicamente y anímicamente para que el profesor me pueda seguir utilizando”, declaró el mediocampista en entrevista para ESPN.

El Antigua marcha en primer lugar del campeonato chapín con solo una derrota y el reciente empate que obtuvo en su visita al Malacateco, en donde debutó Peña.

“En los equipos que he estado, siempre lo he tomado con mucho compromiso y responsabilidad. Me gusta que me den la responsabilidad, cargarme el equipo al hombro, pero siempre he dicho que somos 11 dentro de la cancha, mas los ocho que quedan afuera y los que están en tribuna. Al final somos un grupo de 24 a 26 jugadores que debemos tomar la responsabilidad día a día en los entrenamientos para que se vea reflejado en la cancha con el partido oficial”, comentó.

