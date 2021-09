Chicharito Hernández: 'Honestamente soy un llorón'

En 2010, previo al Mundial de Sudáfrica, Javier Hernández fue anunciado como nuevo jugador del Manchester United donde disputó 157 partidos y anotó 59 tantos en cuatro temporadas.

Pero pocos conocen que previo a ser contactado por los Red Devils, Chicharito no la pasaba bien, pues no era llamado a la Selección Mexicana y sufría de una lesión en la ingle, lo cual lo tenía preocupado e hizo sacar su lado más sensible.

"En esta etapa, estábamos en Jornadas dobles, por lo que el miércoles jugábamos contra Pachuca y luego el fin de semana íbamos a jugar al Puebla en casa. Entonces decidimos que iba al banquillo ante Puebla porque la convocatoria de la Selección Nacional era el jueves o viernes siguiente y mi nombre no estaba. Jugamos contra Puebla, ganamos 3-2, entré 15 o 20 minutos, no me lesioné, pero no estaba al cien por cien. Yo pensaba que necesitaba recuperarme, necesito ir a la Selección Nacional.

"Entonces, salí del estadio después del partido y por lo general la rutina siempre era que mi familia y yo nos subiéramos a un auto, charlamos, cenamos y luego mis padres, mi hermana y yo volvemos a nuestra casa a dormir y luego al día siguiente me despierto y entreno. Cuando me subí al auto, estaba llorando, pensando: '¿qué va a pasar? Tengo mi segunda convocatoria la semana que viene y quiero ganar un lugar'. Porque, honestamente, soy un llorón y lo heredé por mi mamá porque lloramos por todo", reveló Hernández para el podcast del Manchester United.

El delantero del Galaxy reveló cómo fue que su papá, también entre lágrimas, le dio la noticia de que el Manchester United lo estaba siguiendo.

"Estaba en el asiento delantero llorando y solo imaginaba en mi mente futbolística, lo que va a pasar y cómo me voy a recuperar y cosas así y luego mi papá me da una tarjeta que dice: 'Jim Lawlor (cazatalentos del United)', pero tiene el escudo del Manchester United, y yo estaba como: 'está bien, ¿qué quiere?', y no me di cuenta de que en realidad era el Manchester United. Y mi papá empieza a llorar. Ver eso, fue como wow.

"Esto está honestamente relacionado con la insignia. Entonces, me dijo: 'hijo, ayer tuve reunión con un cazatalentos del Manchester United y quiere hablar contigo porque quieren asegurarse de que quieras ir con él y mi respuesta directa fue como: '¿asegurarte que quiero ir con él? ¿No les dijiste que quiero ir con él? ¡Por supuesto que quiero! No es necesario que me lo preguntes, solo debes decírselo'. Incluso fui condescendiente con mi padre de alguna manera con emociones", recordó Hernández.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CHICHARITO SOBRE FERGUSON: 'SIEMPRE SUPE, ME VOY A MATAR POR ESTE DT EN LA CANCHA'