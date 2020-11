Javier Aguirre: El DT mexicano tiene ofertas para dirigir en España, MLS y Japón

Después de desvincularse del Leganés al no poder salvar al equipo Pepinero de descender a la Segunda División de España, Javier Aguirre se encuentra a la espera de una buena oportunidad para volver a los banquillos.

En días recientes se le vinculo al equipo de Los Angeles Galaxy, que recién destituyó a Guillermo Barros Schelotto de la dirección técnico; sin embargo es el propio Aguirre quien aseguró que tiene más ofertas, además de la Major League Soccer (MLS).

"También dije que tengo oportunidades en Japón, dos oportunidades, y también en España estoy esperando acá, vivo en España, no soy muy popular pero todo mundo me conoce, me podría quedar aquí", señaló Aguirre en entrevista para un canal estadounidense.

Además, el exestratega de la Selección Mexicana, reveló que más de un equipo en la MLS lo busca, pero no habría nada inmediato.

"Sí ya tengo varias entrevistas con equipos de la MLS, ha habido rumores pero, honestamente, sólo ha habido dos equipo que me han contactado directamente", reveló El Vasco.

"Fui a las entrevistas, tienen mi curriculum y eso fue todo. Ahora quedan dos o tres juegos para que la liga termine, luego viene los Playoffs, estamos pensando en enero, tenemos tiempo", añadió el director técnico.

