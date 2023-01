Johan Vásquez, con el objetivo de consolidarse en Cremonese tras llegada de Davide Ballardini

A consolidar el sueño europeo. A Johan Vásquez se le presentó una nueva oportunidad en la Serie A con el Cremonese, pues el cambio de técnico le vendrá de maravilla. Y es que el exjugador de Pumas ha sumado minutos, incluso ha sido titular, al mando de Davide Ballardini, algo que no pasaba con Massimiliano Alvini.

En entrevista con el medio italiano, 'Il Grigio e il Rosso', el zaguero compartió su punto de vista sobre el trabajo de su nuevo timonel.

"Parte del proceso de adaptación es entender la idea de Ballardini, cambiamos de técnico y no es fácil, eso cambia todo, es cuestión de tiempo.

"Es un técnico tranquilo, él me dio la bienvenida acá en Italia, recuerdo que al inicio habló conmigo, aunque no le entendía mucho por el idioma, y con su llegada ahora al club (Cremonese) estamos felices acá", argumentó Vásquez.

El exjugador de Pumas, confesó cuál fue la razón para jugar con Cremonese: "Las cosas de las que me habló la gente, la tranquilidad que me ha dado, el ser el primer mexicano en llegar acá; las cosas han cambiado, al principio no jugaba tanto, ahora está cambiando, pero todo es experiencia, todo sirve, esperemos que vaya mejor", finalizó Johan.

