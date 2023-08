Luis Chávez supera las pruebas médicas y será presentado por el Dinamo Moscú de manera oficial

Luis Chávez, futbolista mexicano, ha superado con éxito las pruebas médicas con el Dinamo Moscú y será presentado de manera oficial como nuevo refuerzo del equipo, de acuerdo a su agente, Claudio Curti.

En una entrevista para el diario Sport-Express, Curti indicó que el exjugador del Pachuca tuvo todo en orden en el exámen médico y que están a la espera de la firma del contrato.

De acuerdo a información de medios rusos, Chávez firmará un contrato con el Dinamo Moscú por los siguientes cuatro años, aún sin una cifra exacta sobre su salario.

Tras su llegada al aeropuerto, el mexicano señaló que cuando le llegó la oferta del Dinamo, de inmediato se olvidó de las ofertas de otros clubes y se enfocó en llegar al equipo ruso.

"La decisión de jugar en el Dinamo la tomé enseguida. La primera oferta fue de ellos. Me comuniqué con el entrenador y la directiva. Después, ya no valoré otras ofertas. Me centré en el traspaso al Dinamo", comentó Chávez en su llegada a Rusia.

Desde su debut con Pachuca en 2019, Luis Chávez participó en 143 partidos con los Tuzos, donde marcó 14 goles y dio 12 asistencias.

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: ¡NO SE VA! LUIS RUBIALES DIO VUELTA ATRÁS Y DECIDIÓ NO DIMITIR