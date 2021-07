Míchel sobre JJ Macías: 'Necesitamos que se acomode, es un cambio radical para él'

Míchel González, exentrenador de Pumas y actual DT del Getafe, eligió las características de José Juan Macías, pero sabe que debe acomplarse, ya que es un cambio radical para él.

"Cuando llegué a Pumas él jugaba en León y luego lo traspasaron a Chivas. Es un jugador que tiene gol y eso es fundamental. Si no jugase a nada, tendría gol, pero es que además es capaz de participar y mezclarse con otros jugadores, no hace falta que esté en el área. Es un gran rematador. Necesitamos que se acomode, es un cambio radical para él. A mí cuando Ángel Torres (Presidente del club) me dijo que estaba en el mercado me llamó la atención porque no me lo esperaba. Es un refuerzo, para mí, muy interesante", mencionó para Marca.

Además del mexicano, lo Azulones han fichado a jugadores como Vitolo, Aleñá, Mitrovic, por lo que habrá una fuerte competencia interna.

"Lo que me pueden aportar así, de principio, es competencia. Ahora mismo el futbol se juega con 16. Necesito 18 o 19 jugadores que sean capaces de jugar y competir. A veces teniendo 20 jugadores habrá lesiones o sanciones. Puedes utilizar 16, es una barbaridad. El que por lo que sea no tenga un buen momento, esté cansado o busquemos otras condiciones podemos tener fondo de armario para competir. Si me preguntas quién va a jugar en Valencia no lo sé porque ahora voy a empezar a ver. Tengo sospechas", agregó.

De igual forma, el estratega español mandó un mensaje de aliento para la afición del Getafe: "No es una afirmación sino un deseo: vamos a hacer que el Getafe mole. Que los azulones molen. El Getafe en general ha molado siempre".

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: HÉCTOR HERRERA: ATLÉTICO DE MADRID YA LE HABRÍA PUESTO PRECIO AL MEXICANO