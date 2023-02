Orbelín Pineda sobre su futuro en Europa: ‘Me quedan unos meses, no sé qué vaya a pasar’

Orbelín Pineda se está consolidando en el AEK Atenas de la liga profesional de Grecia. Pese al buen momento, el Maguito desconoce qué sucederá en el futuro.

“Hay muchas perspectivas, lo he platicado mucho con mi agente. Me quedan unos meses, no sé qué vaya a pasar”, aceptó en entrevista para TUDN.

Mano a mano con @orbelin90 Nos contó de su buen momento en Europa, su futuro y la Selección En vivo TUDN pic.twitter.com/LUQgNJVMAn — Contacto Deportivo (@ContactoTUDN) February 25, 2023

“Voy a dar lo mejor de Orbelín, como siempre he tratado de hacerlo y seguir disfrutando. A final de cuentas faltan unos meses. Aprovecharlo, si seguiré o no seguiré no sabremos, pero dejar buena huella”, agregó el ex de Cruz Azul.

AEK Atenas está en la segunda posición de la Súper Liga de Grecia, a cuatro puntos de distancia con el Panathinaikos.

