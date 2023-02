LaLiga: Guardado dio asistencia en la remontada del Betis ante el Elche

El mexicano, Andrés Guardado, dio asistencia para el 2-2 al minuto 68 en la victoria del Real Betis por 3-2 ante el Elche en la jornada 23 en LaLiga y ya suman su tercera victoria consecutiva.

El Elche se adelantó desde muy temprano con gol de penalti de Fidel a los 7' de juego, no pasaron ni tres minutos y los locales ya habían anotado el segundo con gran disparo de Lucas Boyé al 9’.

Ya para la segunda mitad, una fuerte entrada de Lisandro Magallan del Elche le costaría la expulsión al 57’ motivo que aprovechó el Betis y tras insistir al arco, fue al minuto 65 que Borja Iglesias por vía de penalti descontaba el marcador.

A los 68’ tras gran visión de Guardado daba asistencia a Juan Miranda para empatar el compromiso, al 88’ Borja Iglesias ahora no pudo convertir de penalti y lo erraba, aunque el equipo sevillano no se dieron por vencidos y al 95’ de nuevo desde los once pasos Willian Jose le daba la victoria al Betis por 3-2.

