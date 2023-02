Carlos Vela sobre su retiro: "Cuando lo ves cerca, solo disfrutas cada día"

El tiempo no pasa en vano y aunque actualmente Carlos Vela vive en plenitud su carrera como profesional, el delantero mexicano dejó entrever que está listo para cuando su retiro llegue, pues considera que no le quedan muchas temporadas por delante, por lo que disfruta al máximo cada partido.

Una nueva temporada de la Major League Soccer está por iniciar y con ella viene uno de los encuentros más atractivos de cada temporada: el ‘Clásico del Tráfico’, edición que podría estar entre las últimas del ‘Bombardero’, al menos así lo hizo saber en conferencia previa a este compromiso.

“Ya lo dije el año pasado. Cuando sientes que tu retiro está cerca, simplemente disfrutas cada día. No sabes cuál será el último partido. Disfruto como un niño cuando comienzo a jugar porque sé que no quedan muchas más temporadas. Me siento muy bien. Estoy disfrutando de esto, y ese es el objetivo: hacer que la gente disfrute de mi futbol”, expresó el jugador de LAFC.

Mientras tanto, Vela no pierde el enfoque de esta campaña que está por encarar y el objetivo es claro: ser campeón de liga y hacerlo en su mejor nivel, aportando a su equipo en cada partido ya sea con goles o asistencias, aunado a su función como uno de los líderes del vestidor.

“El objetivo es ganar. El objetivo es ser campeón. Tener los más puntos posibles, tener la mayor cantidad de goles posibles, hacer goles, asistencias cuando jugamos cada partido. El objetivo es el mismo: sabemos que es aún año nuevo y que tenemos que trabajar para volver a estar peleando por el título otra vez”, expresó.

