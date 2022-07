Orbelín Pineda tras fichar con el AEK: 'No le diría que no a Matías Almeyda'

Orbelín Pineda llega a Grecia a petición especial de Matías Almeyda, estratega que sacara su mejor versión como jugador del Rebaño Sagrado a lo largo de cinco torneos.

El mexicano vive sus primeras horas como volante del AEK Atenas y no pierde la oportunidad es detallar lo que llegó a influir el DT argentino para que formara parte de su nuevo proyecto en el balompié griego.

"Me siento muy emocionado, muy feliz. Tengo una gran oportunidad de demostrarle a mi familia que puedo luchar por mis sueños. Hicimos un gran esfuerzo para estar aquí. Quiero dejar una buena impresión y daré lo mejor de mí", indicó Pineda en entrevista con el club.

"Desde el primer momento Almeyda me contó su plan, me emocioné. Era algo que tenía en mente, quería jugar, se acerca el Mundial y quería tener confianza al 100%. Por supuesto que no le diría que no al entrenador. Aunque tengo varios años de verlo, la amistad, el respeto y la admiración que le tengo me ayudan a ser más fuerte mentalmente, a desarrollarme y competir", apuntó Orbelín, quien incluso hoy habiendo firmado contrato, ya se entrena con sus compañeros.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CHICHARITO Y CARLOS VELA COMANDAN EQUIPO DE LA MLS QUE ENFRENTARÁ A LA LIGA MX