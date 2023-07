'Vasco' Aguirre recuerda que su ex DT Rinus Michels lo hacía llorar en la NASL de Estados Unidos

Javier Aguirre hoy en día es uno de los entrenadores mexicanos más exitosos, al dirigir al Mallorca en España. Sin embargo, el Vasco, ahora decidió dejar atrás su etapa como DT y recordar su época como jugador, especialmente cuando jugó en Los Ángeles.

El ahora entrenador recordó en entrevista con David Faitelson que tras debutar en el futbol profesional con América, el jugador fue enviado a Los Ángeles a jugar con los Aztecas en la entonces Liga profesional de Estados Unidos.

“Cuando debuté en América, estuve dos partidos y metí dos goles, pero me mandaron al equipo de los Aztecas de Los Ángeles con Rinus Michels de entrenador, lo agradezco mucho porque ese hombre me enseñó muchísimas cosas. Rinus Michels me cambió la idea del futbol, no sé si decirle futbol total, pero sí me enseñó a que debía defender y atacar, saber jugar por derecha, izquierda, por dentro”, afirmó Aguirre

A pesar de las buenas palabras sobre el entrenador, el Vasco también confesó que el DT holandés lo hacía llorar al corregirlo, pero después un tiempo logró aprender mucho de él y ahora lo recuerda con cariño.

“Me hacía llorar mucho. Cuando entrenábamos me gritaba: ‘Mexicano, por eso no progresa tu futbol, todo para atrás’. Me corregía y criticaba muchas cosas, por aquel entonces yo vivía solo, tenía 20 años y llegaba a casa para soltarme a llorar preguntándome ‘qué hago aquí'. Pero aprendí a base de golpes, un tipo encantador, como un padre”.

