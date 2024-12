Fiscalía cierra investigación en contra de Mbappé por supuesto abuso sexual

Fiscales suecos abandonaron el jueves una investigación de abuso sexual que se inició en relación con la visita de la estrella del fútbol Kylian Mbappé a Estocolmo en octubre.

En un comunicado, la investigadora principal Marina Chirakova dijo que no había suficientes pruebas para continuar con la investigación, que se centró en un incidente en un hotel.

"Durante el curso de la investigación, ha habido una persona designada sospechosa por motivos razonables de violación y dos casos de agresión sexual, pero mi evaluación es que las pruebas no son suficientes para proceder y, por lo tanto, la investigación está cerrada. La persona designada no ha sido notificada de sospecha de un delito."

Los fiscales nunca nombraron públicamente al sospechoso en la investigación, pero muchos medios suecos informaron que fue el delantero del Real Madrid Mbappé, quien visitó Estocolmo en octubre durante un descanso en la liga española.

La abogada de Mbappé, Marie-Alix Canu-Bernard, y los representantes del jugador no respondieron inmediatamente a una solicitud de comentarios el jueves.

En una entrevista que se emitió el domingo en la cadena de televisión francesa Canal Plus, Mbappé dijo que estaba sorprendido por los informes de que era objeto de una investigación de violación y que no había sido contactado por las autoridades suecas.

"Estas son cosas que vienen a tu vida así, no puedes verlas venir", dijo Mbappé al Canal Plus. Es sólo incomprensión. No creo que haya pesado sobre mí en el sentido de que nunca me he considerado involucrado.



La estrella del fútbol, de 25 años, apareció en Estocolmo el pasado mes de octubre. 10 durante un descanso internacional en lugar de jugar para Francia en la Liga de Naciones. Pocos días después los medios suecos informaron que fue objeto de una investigación por violación.

