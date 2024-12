Rayo Vallecano ficha al mediocampista mexicano Andre Bayardo, procedente de la tercera división

Sueño europeo. Este mercado invernal llegó la mejor noticia en la carrera del joven futbolista mexicano Andre Bayardo, pues fue notificado que el Rayo Vallecano ha decidido firmarlo luego de realizar un par de pruebas con el club español y a partir del mes de enero reportará para integrarse a la reserva del equipo.

Club Oro anuncia traspaso de Bayardo | X:@mulosdeloro

El fichaje de Bayardo es un proceso que lleva gestándose más de seis meses, pues el pasado verano fue invitado a unos entrenamientos con el club español y para el mes de septiembre estuvo bajo un periodo de prueba para definir si podía ser fichado y en entrevista para ESPN el juvenil de 19 años contó como vivió este proceso.

"Las visorías de los clubes en México siempre son como partidos; la visoría del Rayo Vallecano fue un entrenamiento completo y al final era un partido. Estaba todo preparado, las estaciones puestas con conos, vallitas y estacas. Se presentaron y estaba el director de Fichajes Internacionales y un técnico de categorías inferiores. Además nos mandaron videos del director técnico del primer equipo invitándonos a las visorías y ahí dije 'ok, esto sí es en serio'", declaró para ESPN.

Bayardo es fichado por el Rayo Vallecano | X:@mulosdeloro

Bayardo también comentó las dificultades que ha tenido en su corta carrera y como estuvo a punto de dejar el futbol hace un par de años, pero fueron sus familiares y amistades cercanas quienes lo alentaron a seguir en las canchas y hoy su fichaje con el Rayo Vallecano se lo debe a ellos.

"Iba a dejar el futbol porque ya estaba harto, pero mis papás me impulsaron, me dijeron que siguiera adelante y ayudaron a que buscara equipo. Si no fuera por ellos no estaría aquí con esta oportunidad inmejorable. Me siento muy feliz que sean mis papás, porque me han ayudado en muchas cosas", confesó.

Bayardo jugaba el la tercera división | X:@mulosdeloro

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Fan evade seguridad en los Golden Soccer Awards para conseguir un autógrafo de CR7